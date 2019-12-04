2019-12-04T14:35:43+03:00
Общество

На Урале прокуратура вернула повару детсада работу

Женщины не было несколько дней из-за болезни, а руководство посчитало это за прогулы и уволило ее
Мария Трапезникова
Поделиться:
Шеф-повару детского сада вернули работуШеф-повару детского сада вернули работуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Тугулымском районе после вмешательства прокуратуры вернули на работу незаконно уволенную сотрудницу детского сада. Женщина работала там с 2007 года в должности шеф-повара и, по совместительству, рабочего кухни.

- Приказом заведующей она была уволена в связи с отсутствием на рабочем месте без уважительных причин 12 и 13 августа 2019 года, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Однако во время судебного заседания было установлено, что 12 августа женщина пошла в больницу – у нее были сильные головные боли и головокружение. Оттуда ее направили на плановую госпитализацию с 14 августа.

- При этом 13-го числа она находилась на домашнем лечении, а листок нетрудоспособности ей был выдать только со дня госпитализации. В связи с этим руководство садика посчитало ее отсутствие за прогулы, - добавили в прокуратуре.

У женщины было тяжелое состояние, поэтому ее должны были немедленно отправить в стационар и лечить там. Но свободных мест не было, поэтому ее пришлось класть в плановом порядке через день.

Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием восстановить женщину в должности и взыскать с руководства садика зарплату за пропущенные дни. Суд требование удовлетворил и обязал выплатить женщине больше 27,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свердловское правительство сохранит дачи ученых на Шарташе
Во всем виноваты плохие дороги: в Свердловской области выросло число смертельных ДТП
В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за нелегальной стройки «Атомстройкомплекса»
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 19,1% в январе-ноябре
В Екатеринбурге на 150 метров перенесут остановку «Дом кино»
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов назвал три главных проблемы Свердловской области
ЕВРАЗ НТМК победил в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности России - 2019»
Екатеринбург заставят синими урнами на 730 тысяч рублей
В рублях и долларах: «безработные» пассажиры пытались вывезти из Екатеринбурга больше двух миллионов
В Екатеринбурге пропавшего таксиста обнаружили в больнице
В Екатеринбурге таксист «разул» две машины, а потом продал колеса в Интернете
Россиянам дали шанс накопить на достойную пенсию
В Екатеринбурге «Почта России» выпустила новогодние марки со снеговичком в шапке-ушанке
Свердловская прокуратура запретила детсадам брать деньги с родителей, чьи дети не ходят на занятия
Пролетает до 6,5 тысяч километров без пересадок: уральские военные получили новый самолет
На трассе Екатеринбург – Челябинск загорелся пост Центра медицины катастроф