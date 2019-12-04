На Урале прокуратура вернула повару детсада работу

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-04T14:35:43+03:00

Женщины не было несколько дней из-за болезни, а руководство посчитало это за прогулы и уволило ее

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В Тугулымском районе после вмешательства прокуратуры вернули на работу незаконно уволенную сотрудницу детского сада. Женщина работала там с 2007 года в должности шеф-повара и, по совместительству, рабочего кухни.

- Приказом заведующей она была уволена в связи с отсутствием на рабочем месте без уважительных причин 12 и 13 августа 2019 года, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Однако во время судебного заседания было установлено, что 12 августа женщина пошла в больницу – у нее были сильные головные боли и головокружение. Оттуда ее направили на плановую госпитализацию с 14 августа.

- При этом 13-го числа она находилась на домашнем лечении, а листок нетрудоспособности ей был выдать только со дня госпитализации. В связи с этим руководство садика посчитало ее отсутствие за прогулы, - добавили в прокуратуре.

У женщины было тяжелое состояние, поэтому ее должны были немедленно отправить в стационар и лечить там. Но свободных мест не было, поэтому ее пришлось класть в плановом порядке через день.

Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием восстановить женщину в должности и взыскать с руководства садика зарплату за пропущенные дни. Суд требование удовлетворил и обязал выплатить женщине больше 27,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU