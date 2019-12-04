В Екатеринбурге на 150 метров перенесут остановку «Дом кино»
Сделают это уже в ближайшую субботу, 7 декабря
Остановку перенесут ближе к улице Луначарского. Фото: Яндекс.Панорамы
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В Екатеринбурге перенесут остановку общественного транспорта «Дом кино» - на 150 метров ближе к улице Луначарского. И установят около дома №63 по улице Малышева. Сделают это уже 7 декабря, в ближайшую субботу.
- Вводится оно с целью улучшения транспортного обслуживания населения, а также сокращения времени пересадки с одного вида транспорта на другой, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Фото: сайт мэрии Екатеринбурга
После того, как остановку перенесут ближе, пассажирам станет гораздо удобней добираться до трамвайной остановки.
ИСТОЧНИК KP.RU