Николай Цуканов назвал три главных проблемы Свердловской области

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-04T13:51:59+03:00

Больше всего в регионе страдают экология и медицина

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Сегодня в Екатеринбурге полпред президента в УрФО Николай Цуканов провел совещание по реализации нацпроектов. И во время встречи обозначил три основных проблемы Свердловской области.

- Глава государства Владимир Путин отмечал проблемы в Нижнем Тагиле, но есть большие трудности и в других городах, - отметил Цуканов.

Одна из главных проблем – слова администрации не соответствуют ее действиям, поэтому многие планы, которые уже не один год обговариваются, так и не стали реальностью.

Еще одна проблема – недостаток школ и детских садов, из-за чего, по мнению Цуканова, упадает рождаемость в регионе. А это напрямую влияет на демографию. Помимо этого, в Свердловской области тяжелая ситуация с врачами. В последнее время очень много протестов среди медиков в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Качканаре, а не так давно похожий случай произошел и в Екатеринбурге.

И третья проблема – экология. На Урале высокий уровень загрязнения рек и озер, а также грязный воздух и плохое состояние почвы. В частности, все это происходит из-за огромного количества автомобилей.

- Для Екатеринбурга эта проблема является злободневной. Больше 80% вредных выбросов приходится на транспорт, - заметил Цуканов. – Для решения проблемы нужно развивать метрополитен.

ИСТОЧНИК KP.RU