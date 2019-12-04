ЕВРАЗ НТМК победил в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности России - 2019»

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-04T13:35:51+03:00

ЕВРАЗ НТМК в течение многих лет реализует программы по снижению вредного воздействия на окружающую среду Нижнего Тагила

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ЕВРАЗ НТМК победил во Всероссийском смотре-конкурсе «Лидер природоохранной деятельности-2019» в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии».

ЕВРАЗ НТМК в течение многих лет реализует программы по снижению вредного воздействия на окружающую среду Нижнего Тагила. Ежегодно ЕВРАЗ НТМК выделяет на природоохранные мероприятия более 1 млрд рублей.

Сейчас на комбинате реконструируют систему аспирации в миксерном отделении конвертерного цеха, идет техническое перевооружение доменной печи № 6 с установкой современного пылегазоочистного оборудования, ведутся проектные работы по выводу из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового газа. Общее снижение выбросов от этих мероприятий составит 442 тонны.

В 2019 году экологи комбината провели зарыбление водоемов Нижнего Тагила и выпустили в Леневское водохранилище и Нижнетагильский пруд 5 тыс. мальков белого амура и 27 тыс. толстолобика. Для уменьшения воздействия на водные объекты на ЕВРАЗ НТМК начато техническое перевооружение оборотных циклов прокатного производства. Это позволит минимизировать сбросы технической воды в природные объекты. Предприятие ежегодно проводит ремонт водоохранного оборудования: градирен, водоводов, фильтров.

«Все проекты по модернизации мощностей мы реализуем с учетом экологической составляющей, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. - В 2018 году на комбинате ввели в эксплуатацию новую доменную печь № 7 с мощной системой аспирации. Сейчас идет техперевооружение домны № 6, после запуска которой мы остановим выработавшую свой ресурс домну № 5. Это позволит нам значительно снизить воздействие на окружающую среду Нижнего Тагила.»

Природоохранные мероприятия ЕВРАЗ НТМК включены в Федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Конкурс «Лидер природоохранной деятельности России» проводится ежегодно. В состав жюри входят представители власти, федеральных министерств, профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, руководители общественных организаций и высших учебных заведений, ученые.