2019-12-04T13:27:51+03:00
Общество

В рублях и долларах: «безработные» пассажиры пытались вывезти из Екатеринбурга больше двух миллионов

Их поймали таможенники Кольцово
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Кольцовские таможенники обнаружили у трех пассажиров рейса ЕкатеринбургДушанбе больше двух миллионов рублей. Их, незадекларированные, пытались пронести через «зеленый» коридор.

- Один из пассажиров заявил инспекторам, что везет заработанные в одном из кафе Первоуральска деньги. В общей сложности, при себе у него было чуть больше 10 тысяч долларов, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

У второго мужчины было больше миллиона рублей наличными. Он в свое оправдание заявил, что безработный, но эти деньги – его личные сбережения. А у третьего при себе было почти 800 тысяч – и он тоже, по его словам, был безработным.

- По таможенным правилам декларированию не подлежат суммы, эквивалентные 10 000 долларов. При превышении необходимо заполнить таможенную декларацию в «красном коридоре», - отметили в пресс-службе. – При этом не нужно платить пошлин и объяснять происхождение денежных средств.

В итоге, таможенники забрали у пассажиров суммы, которые превышали беспошлинную норму. Теперь им грозит штраф от половины до двукратной величины суммы превышения беспошлинной нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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