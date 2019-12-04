В Екатеринбурге таксист «разул» две машины, а потом продал колеса в Интернете

СЕГОДНЯ 12:15 2019-12-04T12:17:44+03:00

Мужчина снял колеса с двух новеньких машин, которые были выставлены на продажу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина украл их для своего автомобиля, но на него они не подошли

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Полиция Екатеринбурга поймала местного жителя, которого подозревают в краже автомобильных колес. Инцидент произошел на парковке одного из автосалонов, расположенного в переулке Базовый.

- Администрация салона обратилась в полицию с заявлением о краже четырех колес с новых автомобилей, которые были выставлены на продажу, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Прибывшие на место силовики обнаружили, что на стоянке действительно стоят на подпорках две «разутых» Lada X-Ray. После обследования они установили способ, которым злоумышленник проник на территорию стоянки – вырезав кусок сетки рабицы из ограждения. Ущерб составил 56 тысяч рублей.

Вскоре силовики обнаружили автомобиль, на котором приехал вор, и его самого. Мужчина в краже сознался.

- Как оказалось, подозреваемый был ранее неоднократно судим за подобные кражи. Живет он в Екатеринбурге, работает таксистом, - добавили в УМВД по Екатеринбургу. – В этом салоне он ремонтировал свой автомобиль.

И так как его машине нужно было заменить колеса, он присмотрел парочку, ночью проник на территорию салона и снял их с других автомобилей. К слову, к его машине они не подошли, поэтому мужчина решил продать их в интернете за полцены.

Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Кража». Максимальный срок, который ему теперь грозит, - до двух лет колонии. До решения суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU