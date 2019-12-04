Россиянам дали шанс накопить на достойную пенсию

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-04T12:06:48+03:00

Один из способов улучшения финансового благополучия – торговля на бирже

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В 2020 году граждане России начнут активнее торговать на бирже, чтобы накопить на достойную пенсию. К такому выводу пришли финансовые аналитики.

Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку, из-за чего кредитные организации пока медлят с новыми предложениями по вкладам. Также, с начала октября в стране введена надбавка к коэффициентам риска в зависимости от степени долговой нагрузки, что сузило число потенциальных заемщиков. Эти факторы привели к снижению темпов розничного кредитования, пишет информационный портал News.ru.

По мнению экспертов, в этой ситуации клиенты финансовых учреждений обратились к другим инструментам ранка финансов. Кредитные учреждения сегодня вынуждены предлагать продукты с инвестиционной составляющей. Об этом говорит руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

- Речь идет о накопительном и инвестиционном страховании жизни, а также об открытии брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов. В отношении последних сегодня фиксируется настоящий бум. Растет и доля инвесторов с небольшими суммами в 50 – 100 тысяч рублей, - говорит Максименко.

Получить выгоду из торговли биржевыми индексами, фьючерсами со специального брокерского счета или с ИИС, который дает еще и налоговый вычет на сумму до 52 тысяч рублей, можно уже сегодня. Но главные перспективы аналитики связывают с 2020 годом.

- Если граждане увидят рост котировок, то схватятся за новые возможности, - уверен практикующий трейдер Петр Пушкарев.

Эксперты уверены, что во время использования гражданами биржевых инструментов к ним придет понимание правил работы на площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU