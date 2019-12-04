В Екатеринбурге «Почта России» выпустила новогодние марки со снеговичком в шапке-ушанке

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-04T12:37:20+03:00

В этом году у новогодних марок новые персонажи. Фото: пресс-служба "Почты России"

Купить их можно будет с 5 декабря в Главпочтампте

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В Екатеринбург привезли новогодние почтовые марки и спецштемпеля. Их с завтрашнего дня, 5 декабря, можно будет получить в отделении Главпочтампта. В этом году праздничная марка со снеговиком в шапке-ушанке была выпущена по эскизу победителя всероссийского конкурса рисунка. Ее тираж составил 37 тысяч марочных листов.

- Стоит такая марка 23 рубля и подходит для отправки писем и открыток по России, а для того, чтобы отправить поздравление за рубеж, хватит двух марок, - уточнили в пресс-службе регионального отделение «Почты России».

Все желающие могут поставить даже новогодний оттиск. Фото: пресс-служба "Почты России"

Традиция выпускать специальные новогодние марки появились еще в СССР в 1962 году. За более чем полувековую историю сюжеты новогодних картинок неоднократно менялись.

В прошлом году, например, на конверт клеили сказочную Снегурочку. Она была в формате дополненной реальности – при наведении смартфона она «оживала» и танцевала под музыку в заснеженном лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU