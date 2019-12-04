В Екатеринбурге «Почта России» выпустила новогодние марки со снеговичком в шапке-ушанке
В Екатеринбург привезли новогодние почтовые марки и спецштемпеля. Их с завтрашнего дня, 5 декабря, можно будет получить в отделении Главпочтампта. В этом году праздничная марка со снеговиком в шапке-ушанке была выпущена по эскизу победителя всероссийского конкурса рисунка. Ее тираж составил 37 тысяч марочных листов.
- Стоит такая марка 23 рубля и подходит для отправки писем и открыток по России, а для того, чтобы отправить поздравление за рубеж, хватит двух марок, - уточнили в пресс-службе регионального отделение «Почты России».
Все желающие могут поставить даже новогодний оттиск. Фото: пресс-служба "Почты России"
Традиция выпускать специальные новогодние марки появились еще в СССР в 1962 году. За более чем полувековую историю сюжеты новогодних картинок неоднократно менялись.
В прошлом году, например, на конверт клеили сказочную Снегурочку. Она была в формате дополненной реальности – при наведении смартфона она «оживала» и танцевала под музыку в заснеженном лесу.
ИСТОЧНИК KP.RU