Свердловская прокуратура запретила детсадам брать деньги с родителей, чьи дети не ходят на занятия
В Первоуральске прокуратура наказала детские сады за то, что они брали с родителей плату за присмотр и уход за детьми, когда те, по факту, отсутствовали. При проверке документов прокуратура обнаружила, что одно из постановлений администрации города не соответствует действующему законодательству.
- Оно предусматривает полное взимание родительской платы, включая обязанность оплачивать питание ребенка за период отсутствия его в детском саду по «неуважительным причинам», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Вместе с тем никаких расходов по питанию ребенка сад не несет.
В связи с этими нарушениями прокуратура заставила администрацию Первоуральска привести постановления в порядок и перестать брать деньги с отсутствующих детей.
ИСТОЧНИК KP.RU