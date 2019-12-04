Свердловская прокуратура запретила детсадам брать деньги с родителей, чьи дети не ходят на занятия

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-04T11:26:03+03:00

Детские садики в Первоуральске брали деньги с родителей за питание их детей, когда те фактически отсутствовали на занятиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Первоуральске прокуратура наказала детские сады за то, что они брали с родителей плату за присмотр и уход за детьми, когда те, по факту, отсутствовали. При проверке документов прокуратура обнаружила, что одно из постановлений администрации города не соответствует действующему законодательству.

- Оно предусматривает полное взимание родительской платы, включая обязанность оплачивать питание ребенка за период отсутствия его в детском саду по «неуважительным причинам», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Вместе с тем никаких расходов по питанию ребенка сад не несет.

В связи с этими нарушениями прокуратура заставила администрацию Первоуральска привести постановления в порядок и перестать брать деньги с отсутствующих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU