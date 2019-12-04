2019-12-04T11:09:48+03:00
Общество

Пролетает до 6,5 тысяч километров без пересадок: уральские военные получили новый самолет

Он уже приземлился в Кольцово
Мария Трапезникова
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Новый самолет является одним из самых безопасных. Фото: пресс-служба ЦВОНовый самолет является одним из самых безопасных. Фото: пресс-служба ЦВО
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Командование Центрального военного округа получило новый самолет – пассажирский Ил-18Е. Он будет использоваться для перевозки оперативных и рабочих групп командования округа во время учений и тренировок. Самолет уже приземлился в Кольцово.

- Это дальнемагистральный пассажирский самолет, который может совершать полеты от 3 тысяч до 6,5 тысяч километров без промежуточных посадок, - отметили в пресс-службе ЦВО. – Его крейсерская скорость - 6000-650 км/ч. Кроме того, самолет является одним из безопасных пассажирских лайнеров.

Самолет уже приземлился в Кольцово. Фото: пресс-служба ЦВО

Самолет уже приземлился в Кольцово. Фото: пресс-служба ЦВО

Напомним, что 10 октября в Кольцово неудачно приземлился другой военный самолет, АН-12. Он «сел на брюхо» из-за проблем с шасси. Из-за этого работа всего аэропорта была временно заблокирована – много рейсов перенесли, несколько отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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