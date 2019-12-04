На трассе Екатеринбург – Челябинск загорелся пост Центра медицины катастроф

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-04T10:52:32+03:00

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Сегодня днем на трассе Екатеринбург – Челябинск (при повороте на Сысерть) вспыхнул вагончик Центра медицины катастроф.

- По предварительной информации, загорелся строительный вагончик на территории трассового пункта Центра медицины катастроф. Площадь пожара составила четыре квадратных метра, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На место сразу же выехали девять спасателей на двух спецмашинах. К 12:45 пожар не потушили. О пострадавших тоже пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU