На трассе Екатеринбург – Челябинск загорелся пост Центра медицины катастроф
На месте работают две бригады спасателей
Сейчас на месте работают спасателиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня днем на трассе Екатеринбург – Челябинск (при повороте на Сысерть) вспыхнул вагончик Центра медицины катастроф.
- По предварительной информации, загорелся строительный вагончик на территории трассового пункта Центра медицины катастроф. Площадь пожара составила четыре квадратных метра, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
На место сразу же выехали девять спасателей на двух спецмашинах. К 12:45 пожар не потушили. О пострадавших тоже пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU