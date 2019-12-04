2019-12-04T10:40:34+03:00
Общество

Депутатов хотят лишить полетов первым классом. Начали с Санкт-Петербурга

Эта мера поможет сэкономить бюджетные деньги
Лев ИСТОМИН
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Летать народные избранники могут бюджетнееЛетать народные избранники могут бюджетнееФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Санкт-Петербурге предложили сэкономить городской бюджет на транспортных расходах депутатов Законодательного собрания. Законопроект с этой мерой внес на рассмотрение коллег городской парламентарий Андрей Анохин.

Если документ будет принят, то народные избранники не смогут летать первым и бизнес-классом. Этими привилегиями в служебных командировках сможет пользоваться только председатель Заксобрания Санкт-Петербурга, потому что он представляет государственный орган города, пишет издание News.ru.

Остальные депутаты будут пользоваться уровнем комфорта, что и обычные пассажиры аэропортов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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