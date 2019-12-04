Депутатов хотят лишить полетов первым классом. Начали с Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге предложили сэкономить городской бюджет на транспортных расходах депутатов Законодательного собрания. Законопроект с этой мерой внес на рассмотрение коллег городской парламентарий Андрей Анохин.
Если документ будет принят, то народные избранники не смогут летать первым и бизнес-классом. Этими привилегиями в служебных командировках сможет пользоваться только председатель Заксобрания Санкт-Петербурга, потому что он представляет государственный орган города, пишет издание News.ru.
Остальные депутаты будут пользоваться уровнем комфорта, что и обычные пассажиры аэропортов.
ИСТОЧНИК KP.RU