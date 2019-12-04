2019-12-04T10:23:05+03:00
Общество

В один «клик»: в Кольцово заработал сервис онлайн-бронирования парковок

Пока что он доступен только для долгосрочной стоянки
Мария Трапезникова
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Теперь парковку у Кольцово можно забронировать и оплатить онлайнТеперь парковку у Кольцово можно забронировать и оплатить онлайнФото: Алексей БУЛАТОВ
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В международном аэропорту Кольцово появился сервис онлайн-бронирования парковки. Теперь место можно забронировать и заранее оплатить через сайт аэропорта, получив скидку на услуги комплекса.

- В зависимости от того, насколько заранее оплачивается парковка, пассажирам доступны различные тарифы – чем раньше происходит бронирование и оплата, тем дешевле место будет стоить, - уточнили в пресс-службе Кольцово. – Таким образом, гости смогут сэкономить до 40% от изначальной стоимости.

Забронировать место можно минимум за сутки до въезда на территорию парковки. Бронь активируется только по QR-коду, в противном случае она аннулируется, и оплата производится по стандартному тарифу.

Сейчас новая услуга доступна только на долгосрочной суточной парковке (Р2) – она рассчитана на 900 мест. Помимо этого для всех гостей вблизи аэропорта есть семь других парковок. Три из них недельные и суточные, две – краткосрочные с посуточной оплатой, а также VIP-парковка и бесплатная парковка.

А недавно мы рассказывали о том, что рядом с Кольцово закрыли нелегальную стоянку для таксистов. Из-за того, что они мешали проезду бензовозов, заезжающих и выезжающих с территории аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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