«От удара машину разорвало пополам»: на свердловской трассе в страшном ДТП погибла чета пенсионеров

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-04T10:06:28+03:00

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Сегодня утром, около 10:00, на 213 километре трассы Екатеринбург – Тюмень произошло страшное ДТП, в результате которого погибли супруги-пенсионеры. На участке столкнулись легковушка «ВАЗ-2107» и фура с полуприцепом.

- По предварительным данным, водитель «Ваз» 74 лет, выезжая со второстепенной дороги с левым поворотом, не предоставил преимущества в движении фуре, которая двигалась по главной дороге, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

От сильного бокового столкновения оба автомобиля выбросило в кювет. Легковушку от удара буквально разорвало пополам. Ее водитель и пассажир, женщина 76 лет, от сильных травм скончались на месте. Фурой управлял мужчина 29 лет, его стаж – 11 лет. Он во время аварии не пострадал.

- Уже установлено, что супруги были жителям поселка Пионерский. Оба в момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, - добавили в ГИБДД по региону. – Фура двигалась в Ижевск после погрузки в Тюмени.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают точные причины произошедшего и опрашивают очевидцев. Оказалось, что водитель фуры, по словам опрошенных, за мгновения до смертельной аварии пытался ее предотвратить – подавал «ВАЗу» звуковые и световые сигналы, а также пробовал уйти от столкновения. К сожалению, это не помогло.

ИСТОЧНИК KP.RU