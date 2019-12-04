2019-12-04T10:06:28+03:00
Происшествия

«От удара машину разорвало пополам»: на свердловской трассе в страшном ДТП погибла чета пенсионеров

Их автомобиль не пропустил проезжавшую по главной дороге фуру
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Сегодня утром, около 10:00, на 213 километре трассы ЕкатеринбургТюмень произошло страшное ДТП, в результате которого погибли супруги-пенсионеры. На участке столкнулись легковушка «ВАЗ-2107» и фура с полуприцепом.

- По предварительным данным, водитель «Ваз» 74 лет, выезжая со второстепенной дороги с левым поворотом, не предоставил преимущества в движении фуре, которая двигалась по главной дороге, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

От сильного бокового столкновения оба автомобиля выбросило в кювет. Легковушку от удара буквально разорвало пополам. Ее водитель и пассажир, женщина 76 лет, от сильных травм скончались на месте. Фурой управлял мужчина 29 лет, его стаж – 11 лет. Он во время аварии не пострадал.

- Уже установлено, что супруги были жителям поселка Пионерский. Оба в момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, - добавили в ГИБДД по региону. – Фура двигалась в Ижевск после погрузки в Тюмени.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают точные причины произошедшего и опрашивают очевидцев. Оказалось, что водитель фуры, по словам опрошенных, за мгновения до смертельной аварии пытался ее предотвратить – подавал «ВАЗу» звуковые и световые сигналы, а также пробовал уйти от столкновения. К сожалению, это не помогло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге «Почта России» выпустила новогодние марки со снеговичком в шапке-ушанке
Свердловская прокуратура запретила детсадам брать деньги с родителей, чьи дети не ходят на занятия
Пролетает до 6,5 тысяч километров без пересадок: уральские военные получили новый самолет
На трассе Екатеринбург – Челябинск загорелся пост Центра медицины катастроф
Депутатов хотят лишить полетов первым классом. Начали с Санкт-Петербурга
В один «клик»: в Кольцово заработал сервис онлайн-бронирования парковок
Жительница Нижнего Тагила перечислила «службе безопасности банка» 150 тысяч
Утренний блэкаут: в Каменске-Уральском без света остались 162 многоэтажки, школы и детсады
Свердловская область получила грант в миллиард рублей за эффективность Куйвашева
В Кировграде планируется заключить еще одно концессионное соглашение
На Урале под суд отправили экс-надзирателя, который за взятку передавал заключенному телефоны
Бассейны, школы и скверы: в Екатеринбурге закончились обсуждения Новокольцовского района
Притворились покупателям: приставы забрали у уральца внедорожник за долги в 580 тысяч
Ургант подшутил над уральским депутатом Шипулиным, которого дети ждали 40 минут на морозе
Прорвались в овертайме: «Автомобилист» взял реванш и обыграл «Торпедо»
«Выскочила прямо под колеса»: в Екатеринбурге женщина-водитель сбила 17-летнюю девушку
Уехал работать в такси: в Екатеринбурге ищут мужчину на серебристой машине «Toyota Corolla»
В Екатеринбурге из-за аварии без холодной воды остались два дома
Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария
Неудачно закодировался по-тайски: на Урале выпивоха со стажем убил своего гостя
В Екатеринбурге закончили ремонт моста через реку Патрушиха
В Новоуральск из Германии привезут еще 600 тонн отходов уранового производства
В Екатеринбурге после падения ребенка в траншею, прокуратура организовала проверку