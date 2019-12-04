Жительница Нижнего Тагила перечислила «службе безопасности банка» 150 тысяч

СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-04T09:47:04+03:00

Мошенники убедили ее не только перевести деньги, но и оформить кредит

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Накануне в полицию Нижнего Тагила обратилась местная жительница, заявив, что перевела со своей банковской карты мошенникам больше 150 тысяч рублей. Он представился сотрудником службы безопасности банка и убедил ее, что деньги пойдут на поимку мошенников.

- Мужчина позвонил ей еще 26 ноября и предупредил, что была совершена попытка снятия денег с ее карты, после чего произошла блокировка, - рассказали в пресс-группе УМВД «Нижнетагильское».

Лже-сотрудник попросил ее сообщить номер карты, срок действия и трехзначный цифровой код – якобы для полной блокировки карты. И убедил ее оформить на себя кредит и перечислить полученные средства на указанные счета.

- Женщина послушалась и перечислила деньги двумя переводами, и каждый раз действовала под руководством якобы сотрудницы банка Анны, которая консультировала ее по телефону, - добавили в пресс-группе.

Ей сказали, что все деньги успешно получены, будет проводиться расследование, по окончании которого все деньги ей вернут. Спустя неделю, осознав, что она обманута, женщина обратилась за помощью в полицию.

- Не стоит доверять незнакомцам, уверяющим вас в искренности своих намерений, логично проверить информацию, непосредственно обратившись в ближайший офис банка, либо позвонив на «горячую линию», лично набрав ее номер, - предупреждают в полиции Нижнего Тагила.

ИСТОЧНИК KP.RU