Утренний блэкаут: в Каменске-Уральском без света остались 162 многоэтажки, школы и детсады
Около 8 часов утра 4 декабря почти половина Красногорского района Каменска-Уральского осталась без электроснабжения. Оказалось, что одновременно отключились 19 трансформаторных районных пунктов.
Обесточенными оказались 162 многоквартирных дома, три школы (№2, 20 и 35), медицинский колледж и шесть детских садов (№ 38, 73, 74 79, 98 и 104), пишет информационный портал KU66.RU.
В район выехали аварийные бригады «Комэнерго», которые устраняют последствия аварии. Однако причины ЧП пока неизвестны.
С 9 часов утра началось поэтапное подключение трансформаторных пунктов. На устранение всех последствий аварии энергетикам потребуется несколько часов.
ИСТОЧНИК KP.RU