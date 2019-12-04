2019-12-04T09:19:46+03:00
Происшествия

Утренний блэкаут: в Каменске-Уральском без света остались 162 многоэтажки, школы и детсады

Причину энергетики не назвали до сих пор
Лев ИСТОМИН
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Энергетики восстанавливают электроснабженияЭнергетики восстанавливают электроснабженияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Около 8 часов утра 4 декабря почти половина Красногорского района Каменска-Уральского осталась без электроснабжения. Оказалось, что одновременно отключились 19 трансформаторных районных пунктов.

Обесточенными оказались 162 многоквартирных дома, три школы (№2, 20 и 35), медицинский колледж и шесть детских садов (№ 38, 73, 74 79, 98 и 104), пишет информационный портал KU66.RU.

В район выехали аварийные бригады «Комэнерго», которые устраняют последствия аварии. Однако причины ЧП пока неизвестны.

С 9 часов утра началось поэтапное подключение трансформаторных пунктов. На устранение всех последствий аварии энергетикам потребуется несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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