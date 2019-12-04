2019-12-04T09:15:31+03:00
Общество

Свердловская область получила грант в миллиард рублей за эффективность Куйвашева

Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев
Мария Трапезникова
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Свердловская область получила миллиард рублей от Правительства РФСвердловская область получила миллиард рублей от Правительства РФФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределение грантов. Согласно документам, Свердловская область получила чуть больше миллиарда рублей за эффективную работу губернатора региона Евгения Куйвашева.

- Подписанным распоряжением распределены гранты в форме межбюджетных трансфертов субъектам Федерации за достижение значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Федерации и деятельности региональных органов исполнительной власти в 2019 году, - сообщается на официальном сайте Правительства РФ.

Всего в федеральном бюджете предусмотрено на это 45 миллиардов рублей. Эффективность глав регионов оценивало Министерство экономического развития РФ.

Фото: официальная документация

Фото: официальная документация

- Гранты предоставляются субъектам Федерации, занявшим с 1-го по 50-е места рейтинга, из числа регионов, участвующих в распределении грантов, - уточняют в пресс-службе.

В 2019 году лучших показателей достигли Республика Крым, Санкт-Петербург, Краснодарский край.

ИСТОЧНИК KP.RU

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