В Кировграде планируется заключить еще одно концессионное соглашение

СЕГОДНЯ 08:54 2019-12-04T08:55:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Проект концессионного соглашения специалисты «Объединенной теплоснабжающей компанией» (дочернее предприятие АО «Облкоммунэнерго») разработали совместно с администрацией городского округа. Сейчас энергетики готовят предложение для конкурса на право заключения концессии – тендер уже начался, завершится он в следующем году.

- Степень износа данных сетей составляет порядка 80-90%. Как результат - мы сталкиваемся с проблемами при эксплуатации, происходят частые порывы, потребители жалуются на качество услуг. ОТСК является единой теплоснабжающей организацией на территории городского округа, поэтому мы участвовали в разработке проекта концессии. В начале 2020 года, после проведения обязательных процедур, планируется заключение концессионного соглашения между ОТСК и администрацией Кировграда сроком на 10 лет. За это время специалистам компании будет необходимо реконструировать коммунальную инфраструктуру города, чтобы мы жители получали качественную услугу, - рассказал генеральный директор ОАО «ОТСК» Антон Боликов.

В концессию войдут те объекты теплоснабжения, которые находятся в собственности муниципалитета - это 22 км сетей теплоснабжения и 8 теплопунктов. В рамках соглашения планируется сократить количество ТП до 6 – для этого необходимо модернизировать существующие тепловые пункты, а также капитально отремонтировать несколько участков трубопровода.