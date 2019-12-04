2019-12-04T08:14:40+03:00
Происшествия

На Урале под суд отправили экс-надзирателя, который за взятку передавал заключенному телефоны

Он сделал четыре доставки, за каждую из которых получил от 20 до 99 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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На него завели уголовное дело и отправили под судНа него завели уголовное дело и отправили под судФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Краснотурьинске под суд отправили местного жителя, работавшего надзирателем в ИК-3. Его обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

- Обвиняемый, занимая должность младшего инспектора группы надзора, с февраля по июнь 2019 года вступал во внеслужебную связь с одним из осужденных, договариваясь о проносе в колонию запрещенных предметов – мобильных телефонов и аксессуаров к ним, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Экс-надзиратель пронес на территорию колонии 27 телефонов и сим-карт к ним, сделав четыре «доставки». За каждую из них он получил деньги в сумме от 20 до 99 тысяч рублей.

- Преступления были выявлены Управлением собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области, средства связи изъяты из незаконного оборота, - добавили в прокуратуре.

После того, как надзирателю вручат копию уголовного дела, оригинал направят в Краснотурьинский горсуд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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