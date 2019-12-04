2019-12-04T07:56:41+03:00
Общество

Бассейны, школы и скверы: в Екатеринбурге закончились обсуждения Новокольцовского района

Рассказываем подробно, что там появится
Мария Трапезникова
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Часть нового района. Фото: департамент информполитики Свердловской областиЧасть нового района. Фото: департамент информполитики Свердловской области
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В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения Новокольцовского районе, в котором планируют построить все главные объекты для будущей Универсиады-2023. В этот раз обсуждения прошли через интернет, в них приняли участие всего три человека.

Вся площадь под застройку по размерам составит 680 гектаров и поделится на несколько зон.

- Первая будет общественно-деловой – на ней расположатся многофункциональный комплекс, стадион, поликлиника, крытый гребной канал, общежитие, трехзвездочный отель, несколько учебных корпусов УрФУ и научно-технический парк, - сообщается в документации.

Во второй зоне расположатся жилые многоэтажные дома – их будут строить после снова коллективных садов. В них смогут комфортно жить порядка 39,4 тысяч человек. А построенные рядом общежития вместят 12 тысяч человек. Как и в первой зоне, во второй построят детский садик, поликлинику, школу и различные спортивные объекты: лыжную базу, крытый бассейн, спортзал.

Третью зову оборудуют под «зеленые территории» - с парками, скверами и бульварами.

- Большой пешеходный бульвар сформирован на основе кольцевого маршрута, объединяющего основной пешеходный бульвар внутри жилого района и прилегающие территории парка и делового центра, - уточняется в документах.

В этой же зоне для удобства автомобилистов оборудуют 28 надземных парковок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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