2019-12-04T07:20:16+03:00
Общество

Притворились покупателям: приставы забрали у уральца внедорожник за долги в 580 тысяч

Они договорились о встрече и арестовали машину
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Житель Серова лишился дорогого внедорожника Land Rover из-за того, что задолжал своему знакомому порядка 580 тысяч рублей. Суд вынес решение о взыскании всех денег, документ передали приставам.

- Они установили, что за должником зарегистрирован автомобиль. Его он пытался продать, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – И тогда пристав решил притвориться покупателем, позвонил мужчине и сказал, что хочет его купить. Они договорились о встрече у Дворца водного спорта, после его сеанса плавания.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Вот только на месте мужчину ждал неприятный сюрприз. Приставы прибыли пораньше и арестовали внедорожник, который спокойно дожидался хозяина.

- Должник, выйдя из здания и увидев приставов, поспешил скрыться, - добавили в УФССП. – А его автомобиль передали на ответственное хранение взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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