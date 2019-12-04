2019-12-04T06:24:38+03:00
Спорт

Прорвались в овертайме: «Автомобилист» взял реванш и обыграл «Торпедо»

Итоговый счет составил 2:3
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"
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Накануне екатеринбургский клуб «Автомобилист» встретился с нижегородским «Торпедо», чтобы взять реванш после прошлой игры 26 ноября. Напомним, тогда наша сборная уступила. И в этот раз им это удалось!

Значительную часть первого периода екатеринбуржцы провели в меньшинстве из-за нарушения численного состава. Но даже в этой ситуации «Автомобилист» сумел провести контратаку и открыть счет.

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

- После перерыва Найджел Доус реализовал большинство, но под конец периода нижегородцы также удачно разыграли лишнего и снова вышли вперед, - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».

На 53-й минуте Дэн Секстон сравнял счет, а исход игры решился в овертайме – точный бросок Питера Холланда принес «Автомобилисту» победу.

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Итоговый счет составил 2:3. Теперь наша сборная стоит на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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