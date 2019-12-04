2019-12-04T06:02:07+03:00
Происшествия

«Выскочила прямо под колеса»: в Екатеринбурге женщина-водитель сбила 17-летнюю девушку

Она перебегала дорогу в неположенном месте
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

Накануне вечером, около 18:20, в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадала 17-летняя девушка. Она переходила дорогу в неположенном месте.

- По предварительной информации, женщина-водитель Kia при движении по улице Шаумяна в сторону Фурманова допустила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В результате девушку с ушибами мягких тканей срочно госпитализировали в ДГКБ №9. Стаж вождения женщины – 15 лет.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- С ее слов, она двигалась по правому ряду со скоростью 40 км/ч. Примерно за 300 метров от светофора решила объехать машины, которые стояли перед перекрестком, - уточнили в ГИБДД по Екатеринбургу. – Она проехала несколько метров, как тут с правой стороны из-за соседней машины неожиданно выскочила девушка.

Женщина резко затормозила, но наезда избежать, к сожалению, не удалось. А подросток, по предварительной информации, возвращался с прогулки домой.

На место аварии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прорвались в овертайме: «Автомобилист» взял реванш и обыграл «Торпедо»
Уехал работать в такси: в Екатеринбурге ищут мужчину на серебристой машине «Toyota Corolla»
В Екатеринбурге из-за аварии без холодной воды остались два дома
Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария
Неудачно закодировался по-тайски: на Урале выпивоха со стажем убил своего гостя
В Екатеринбурге закончили ремонт моста через реку Патрушиха
В Новоуральск из Германии привезут еще 600 тонн отходов уранового производства
В Екатеринбурге после падения ребенка в траншею, прокуратура организовала проверку
Точка притяжения – Свердловск: екатеринбуржцам расскажут о «таких разных женских судьбах»
Мэрия Екатеринбурга опубликовала измененный список школ «по прописке»
В Екатеринбурге больше месяца ищут двух 15-летних подружек
Дополнительные электропоезда «Ласточка» на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил начнут курсировать с 8 декабря
На Урале из-за аварии 11 жилых домов остались без питьевой воды
«Руки Вверх» летом выступят на стадионе «Екатеринбург-арена»
Стало известно, уволят ли врача, который помог подменить мочу виновника аварии на Малышева
В Екатеринбурге ребенок упал в открытый колодец
Уральский художник обвинил известный бренд одежды в плагиате
Уралец отсудил у завода 90 тысяч за тугоухость, которую получил во время работы
Британские эксперты признали «Альфа-банк» «Банком года в России»
Расширят полосы и добавят кольцевых развязок: к 2022 году дорожники капитально отремонтируют трассу Пермь - Екатеринбург
Школьники Свердловской области вошли в реестр талантов страны
Свердловские онкологи удалили опухоль в желудке через миллиметровый разрез
«Сердце дрогнуло, когда пса сбила машина»: уральский Хатико, ждавший полгода хозяйку у дороги, нашел семью
Екатеринбург вошел в топ-5 городов, которые больше всего ностальгируют по «лихим девяностым»
Гордума Екатеринбурга одобрила исполнение бюджета 2019 года
В Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте
«Счастливые часы» на «Солнечной долине»
Уралец отсудил у чиновников 113 тысяч за колею на дороге