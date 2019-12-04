«Выскочила прямо под колеса»: в Екатеринбурге женщина-водитель сбила 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 06:00 2019-12-04T06:02:07+03:00

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Накануне вечером, около 18:20, в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадала 17-летняя девушка. Она переходила дорогу в неположенном месте.

- По предварительной информации, женщина-водитель Kia при движении по улице Шаумяна в сторону Фурманова допустила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В результате девушку с ушибами мягких тканей срочно госпитализировали в ДГКБ №9. Стаж вождения женщины – 15 лет.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- С ее слов, она двигалась по правому ряду со скоростью 40 км/ч. Примерно за 300 метров от светофора решила объехать машины, которые стояли перед перекрестком, - уточнили в ГИБДД по Екатеринбургу. – Она проехала несколько метров, как тут с правой стороны из-за соседней машины неожиданно выскочила девушка.

Женщина резко затормозила, но наезда избежать, к сожалению, не удалось. А подросток, по предварительной информации, возвращался с прогулки домой.

На место аварии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU