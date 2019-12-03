В Екатеринбурге из-за аварии без холодной воды остались два дома
Пешеходам приходится перепрыгивать ледяные лужи
Потоп сейчас устраняет специальная бригадаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге из-за аварии без холодной воды остались два дома. Улицу 8 Марта возле ТЦ «Гринвич» затопило. Пешеходам приходится перепрыгивать через лужи.
-Водовод диаметром 350 мм, не на балансе водоканала. Поврежденный водовод отключён, информация о повреждении передана собственнику. Холодное водоснабжение отключено в домах на Радищева 18 и 20, - рассказали в «Водоканале».
Утечку холодной воды отключили еще в шесть часов вечера. Сейчас специальная бригада устраняет последствия прорыва трубы.
ИСТОЧНИК KP.RU