СЕГОДНЯ 19:28 2019-12-03T19:57:30+03:00

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В Екатеринбурге из-за аварии без холодной воды остались два дома. Улицу 8 Марта возле ТЦ «Гринвич» затопило. Пешеходам приходится перепрыгивать через лужи.

-Водовод диаметром 350 мм, не на балансе водоканала. Поврежденный водовод отключён, информация о повреждении передана собственнику. Холодное водоснабжение отключено в домах на Радищева 18 и 20, - рассказали в «Водоканале».

Утечку холодной воды отключили еще в шесть часов вечера. Сейчас специальная бригада устраняет последствия прорыва трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU