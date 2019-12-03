2019-12-03T18:57:18+03:00
Происшествия

Неудачно закодировался по-тайски: на Урале выпивоха со стажем убил своего гостя

После застолья мужчина был найден мертвым
Алина СУРИНА
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийствоСледственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийствоФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале мужчина не сдержался и запил после кодировки по тайской методике. В застолье у него дома участвовала его супруга и двое гостивших мужчин. Их он приревновал к своей жене и схватился за нож. Одного мужчину он ранил, а второго убил. Трагедия произошла сегодня ночью. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийство. Раненый мужчина сейчас находится в больнице.

- Особого повода для фуршета у них не было, если не считать то, что Вахит, весной текущего года закодировался по тайской методике, решил вспомнить былые приключения и взяться за рюмку. Но чрезмерное употребление алкоголя ещё никого не доводило до добра, в том числе, и тех, кто пользовался тайскими технологиями, чтобы избавиться от пристрастия к алкоголю, - прокомментировал глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

После того, как мужчина устроил в своем доме поножовщину, он решил скрыться с места преступления. По словам следователей, через некоторое время поступила информация, что тело подозреваемого найдено на территории посёлка. От чего умер мужчина, пока не известно. Но противоправных действий против него не совершалось. Сейчас следственный комитет продолжает расследование этого дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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