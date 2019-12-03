В Екатеринбурге закончили ремонт моста через реку Патрушиха
Ремонтники установили пешеходные ограждения и защитные барьеры для транспорта
Фото: администрация Екатеринбурга
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В Екатеринбурге закончили ремонт моста через реку Патрушиха в поселке Савхозном. Ремонтники установили пешеходные ограждения и защитные барьеры для транспорта между улицами Мостовой и Европейской. Ранее строители отремонтировали водопропускное сооружение и оборудовали на нём безопасные пешеходные зоны.
С 2016 года на мосту стояли блоки, ограничивающие проезд. Вместо двух полос движения транспорт мог двигаться только по одной. После ремонта машины здесь снова могут ездить по двум полосам.
ИСТОЧНИК KP.RU