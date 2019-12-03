В Екатеринбурге после падения ребенка в траншею, прокуратура организовала проверку

СЕГОДНЯ 17:39 2019-12-03T17:39:22+03:00

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В Екатеринбурге после падения ребенка в неогороженную траншею, прокуратура организовала проверку. Из ямы на Новгородцевой, 25 сегодня днем ребенка вытаскивали спасатели. Девятилетнего мальчика с травмами увезли в больницу.

- Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства при проведении земляных работ. Будет установлено, какая организация проводила работы по раскопке траншеи, почему ненадлежащем образом было организовано ее ограждение, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Также сотрудники прокуратуры запросят информацию о состоянии ребенка, чтобы узнать какой вред его здоровью был причинен. По предварительной информации, траншею в которую упал мальчик, раскопали работники ЗАО «Спецстрой-2». Они реконструировали сети водоснабжения по Сиреневому бульвару от улицы Сыромолотова до улицы Новгородцевой.

ИСТОЧНИК KP.RU