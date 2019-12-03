Точка притяжения – Свердловск: екатеринбуржцам расскажут о «таких разных женских судьбах»

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-03T17:11:49+03:00

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В Екатеринбурге презентуют книгу переводчика-филолога, финалистки проекта «Лаборатория воспоминаний» Екатерины Иващенко под названием «Такие разные женские судьбы».

Основа книги – интервью с девятью героинями, детство и юность которых пришлись на 40-50-е годы ХХ столетия. Это истории про радости и трудности, дружбу и первые влюбленности, великие трудности и их преодоление. Точка пересечения девяти разных судеб и жизненных траекторий – Свердловск, его районы и улицы, учебные заведения и предприятия, где волею судеб оказывались героини в тот или иной момент своей биографии.

Фото: предоставлено организаторами

На встрече с автором, Екатериной Иващенко, 5 декабря в 19 часов можно будет узнать о работе над книгой из первых уст, задать свои вопросы, а также услышать живые отрывки из книги в исполнении самих героинь.

Начало презентации 19.00. Место проведения – Дом Маклецкого, улица Тургенева, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU