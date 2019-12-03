2019-12-03T16:48:38+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала измененный список школ «по прописке»

За каждой улицей и садоводческим объединением закреплены одно или несколько учебных заведений
Алина СУРИНА
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За каждой улицей и садоводческим объединением закреплены одно или несколько учебных заведенийЗа каждой улицей и садоводческим объединением закреплены одно или несколько учебных заведенийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэрия Екатеринбурга опубликовала измененный список школ «по прописке». За каждой улицей и садоводческим объединением закреплены одно или несколько учебных заведений. Постановление, подписанное мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, можно посмотреть на официальном сайте города.

К документу прилагается два приложения. В первом указаны территории, закрепляемые за муниципальными общеобразовательными учреждениями, а во втором приведён перечень для садоводческих некоммерческих объединений. В списки добавились новые адреса домов, которые недавно были построены и сданы. Прошлогоднее аналогичное постановление главы города признано утратившим силу.

Напомним, сегодня мы публиковали измененные правила записи детей в первый класс. В этом году запись детей в разных районах стартует в разное время. Раньше всех определить своих детей в школу смогут жители Верх-Исетского, Ленинского и Чкаловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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