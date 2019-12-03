Дополнительные электропоезда «Ласточка» на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил начнут курсировать с 8 декабря

СЕГОДНЯ 15:53 2019-12-03T15:53:53+03:00

Из Екатеринбурга новый поезд №7063 будет отправляться в 10:21 Фото: Алексей БУЛАТОВ

С вводом на всей сети российских железных дорог нового графика движения поездов на 2019/2020 годы, на Свердловской железной дороге произойдут изменения в расписании пригородных поездов

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С 8 декабря, с вводом на всей сети российских железных дорог нового графика движения поездов на 2019/2020 годы, на Свердловской железной дороге произойдут изменения в расписании пригородных поездов.

Для удобства пассажиров с 8 декабря назначены дополнительные рейсы электропоезда «Ласточка» на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил. Таким образом, частота курсирования скоростных электричек будет увеличена до 5 пар в день. Из Екатеринбурга новый поезд №7063 будет отправляться в 10:21 (здесь и далее время местное), прибывать в Нижний Тагил в 12:12. В обратном направлении «Ласточка» №7064 отправится в 10:59, прибудет в Екатеринбург в 12:52.

Кроме того, сдвоенные «Ласточки» из десяти вагонов появятся на рейсах:

· №7065 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление в 14:39, по пятницам);

· №7069 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление 19:13, по пятницам);

· №7070 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский (отправление в 16:57, по пятницам);

· №7077/7079 сообщением Екатеринбург – Серов (10 вагонов до станции Нижний Тагил, отправление в 17:26, по воскресеньям);

· №7060 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 05:59, по понедельникам);

· №7068 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 15:11, по воскресеньям с 15 декабря).

В связи с запуском на направлении Екатеринбург – Тюмень (через Талицу) с 9 декабря скорых пассажирских поездов «Ласточка» в формате «Дневного экспресса» (перевозчик – Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания»), отменяются пригородные электропоезда «Ласточка» №7088/7090 Екатеринбург – Талица (отправление в 17:11), №7089/7087 Талица – Екатеринбург (отправление в 05:33).

С 1 января 2020 года назначается дополнительный пригородный поезд №6869/6870 Нижний Тагил – Верхняя Салда – Моховой. Поезд будет отправляться из Нижнего Тагила в 14:50, прибывать в Верхнюю Салду в 15:54, в Моховой в 16:09. Обратный поезд №6871/6872 сообщением Моховой – Верхняя Салда – Нижний Тагил будет отправляться в 17:20 из Мохового, из Верхней Салды – в 17:36, прибывать в Нижний Тагил в 18:36. Поезда сделают остановки на станциях Смычка, о.п. ПМС-43, о.п. 2 км,

Завязовская, Вагонзавод, о.п. 20 км, Салка, Ива, о.п. 33 км, Верхняя Салда, о.п. 42 км, о.п. 44 км.

С 8 декабря маршруты пригородных поездов №6861 сообщением Гороблагодатская – Серов и №7428 сообщением Серов – Гороблагодатская будут продлены от/до станции Нижний Тагил:

· поезд №6861/7427 Нижний Тагил – Серов будет отправляться из Нижнего Тагила в 06:17 и прибывать в Серов в 11:13;

· поезд №7428/6862 сообщением Серов – Нижний Тагил будет отправляться из Серова в 16:19 и прибывать в Нижний Тагил в 21:10.

В связи с продлением маршрутов данных поездов до Нижнего Тагила с 8 декабря отменяются пригородные поезда №6828 сообщением Азиатская – Нижний Тагил (отправление в 19:24) и №6821 сообщением Нижний Тагил – Кушва (отправление в 05:30).

Изменяется порядок курсирования беспересадочных вагонов на направлении Екатеринбург – Алапаевск – Сосьва. Для удобства пассажиров с 10 декабря вагоны будут курсировать в составе пригородных поездов №6780/6779 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Егоршино – Алапаевск, отправление в 19:58 (вместо №6786/6785 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Егоршино – Алапаевск, отправление в 17:29). Прибытие в Сосьву в 05:37.

Изменяется периодичность курсирования пригородных поездов №6823 сообщением Нижний Тагил – Кушва (отправление в 12:22, прибытие в 13:35) и №6824 сообщением Кушва – Нижний Тагил (отправление в 15:56, прибытие в 17:11). С 9 января 2020 года поезда будут курсировать в зимний период по рабочим дням, в летний период – ежедневно (ранее курсировали только в летний период).

Продажа билетов на пригородные поезда открывается за 10 суток до отправления, приобрести их можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и на сайте АО «Свердловская пригородная компания», а также с помощью мобильных приложений «РЖД Пассажирам» и «Пригород».