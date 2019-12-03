На Урале из-за аварии 11 жилых домов остались без питьевой воды

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-03T15:03:56+03:00

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В Артемовском, в микрорайоне Новостройка, 29 ноября на сетях холодного водоснабжения произошла авария. Ее последствия ощутили на себе жильцы 11 многоквартирных жилых домов. С того дня и по настоящее время холодная вода подается им с перерывами, превышающими максимальную продолжительность, установленную законодательством.

- По информации муниципального предприятия, 29 ноября холодная вода подавалась жильцам с 9:00 до 11:00 и с 15:00 до 24:00, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - В период с 30 ноября по 2 декабря подача воды прекращалась ежедневно на два часа.

По состоянию на 13:00 3 декабря водоснабжение в домах так и не восстановили, место прорыва сотрудники МУП «Прогресс» так и не обнаружили, соответственно, прорыв так и не устранили. Из-за этого со вчерашнего дня в микрорайоне перестал работать детский садик.

- В связи с этим Артемовская прокуратура в адрес главы Артемовского ГО внесла представление об устранении нарушений, - добавили в прокуратуре. - От него потребовали незамедлительно принять меры по восстановлению холодной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU