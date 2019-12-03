«Руки Вверх» летом выступят на стадионе «Екатеринбург-арена»

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-03T15:05:27+03:00

Концерт пройдет в рамках стадионного тура по всем городам РФ, где проходил ЧМ по футболу - 2018

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Следующим летом легендарная группа «Руки Вверх» выступит на главном стадионе Екатеринбурга - «Екатеринбург-арене». Группа устраивает стадионный тур и отправляется по городам России, где в прошлом году проходил чемпионат мира по футболу.

Как сообщается на официальной странице главного екатеринбургского стадиона, выступление группы назначено на 20 июня 2020 года. Директор группы «Руки Вверх» Роберт Погосян подтвердил запланированный концерт и отметил, что информация о цене на билеты появится чуть позже.

- Я - счастливый человек, с каждым годом зрителей на наших концертах становится все больше и больше! Два года назад все наши поклонники не смогли поместиться в «Олимпийском», и мы сделали два концерта подряд. А в этом году в Питере всех не смог вместить «Ледовый»! Поэтому мы переходим на новый, стадионный уровень, - рассказал солист группы Сергей Жуков.

Специально для стадионного тура музыканты разрабатывают новое световое, звуковое и визуальное шоу. Как обещают организаторы, на концертах будет задействовано максимальное количество звука и света.

И, конечно, куда без старых добрых хитов: «Крошка моя», «Студент», «Чужие губы», «Алешка», «18 мне уже», «Когда мы были молодыми», «Ну где же вы, девчонки», «К черту эту гордость!» «Она меня целует» и многие другие. Все их музыканты обещают исполнить.

ИСТОЧНИК KP.RU