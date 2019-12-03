Стало известно, уволят ли врача, который помог подменить мочу виновника аварии на Малышева

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-03T15:59:45+03:00

За комментарием мы обратились в пресс-службу управления здравоохранения Екатеринбурга

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Хирург ГКБ № 24 Екатеринбурга Дмитрий Челноков, обвиняемый в халатности при заборе анализов у виновника аварии на Малышева Владимира Васильева, продолжит работу до приговора суда.

Об этом «КП» сообщили в пресс-службе горздрава.

- Человек не виновен, пока не доказано обратное. Только после приговора суда будет решаться вопрос о каких-либо санкциях к врачу, - отметили в горздрава.

Напомним, что о возбуждении в отношении Челнокова уголовного дела сообщили в Следственном комитете.

- В нарушение приказа Министерства здравоохранения РФ, подозреваемый врач лично не произвел отбор биологического материала водителя, а поручил его медсестре, контроль за процессом не осуществлял, надлежащих условий не обеспечил. Медсестра ввиду уклонения водителя от предоставления биоматериала оставила емкость в присутствии постороннего лица - отца водителя, после чего покинула помещение, - отмечают следователи.

В итоге отец Васильева, полковник Росгвардии Андрей Васильев, подменил мочу сына, за счет чего он и был признан трезвым.

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ИСТОЧНИК KP.RU