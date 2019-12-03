В Екатеринбурге ребенок упал в открытый колодец

СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-03T14:38:41+03:00

К счастью, его вовремя вытащили прибывшие спасатели и передали в руки медиков [видео]

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Сегодня днем в Екатеринбурге, в районе ЖБИ, в открытый колодец провалился ребенок. Инцидент произошел по адресу Новгородцевой, 25. К счастью, ребенок остался жив.

- На место выезжали три спасательных бригады в составе 12 человек, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - Ребенка достали и передали прибывшим на место медикам.

О том, какие травмы он получил, будет известно уже только после медицинского заключения. Равно как и причины, по которым произошел несчастный случай.

Напомним, что в апреле этого года в Екатеринбурге произошел еще один такой же случай - правда, в тот раз все закончилось трагедией. В открытую выгребную яму провалился маленький мальчик. Он не смог самостоятельно выбраться и из-за холодной воды скончался от переохлаждения. Тогда наказали квартального, на ответственности которого был данный люк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/747526" frameborder="0"></iframe> Мальчика вытаскивали три бригады спасателей.Видео: пресс-служба МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU