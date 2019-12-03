2019-12-03T14:38:41+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге ребенок упал в открытый колодец

К счастью, его вовремя вытащили прибывшие спасатели и передали в руки медиков [видео]
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

Сегодня днем в Екатеринбурге, в районе ЖБИ, в открытый колодец провалился ребенок. Инцидент произошел по адресу Новгородцевой, 25. К счастью, ребенок остался жив.

- На место выезжали три спасательных бригады в составе 12 человек, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - Ребенка достали и передали прибывшим на место медикам.

О том, какие травмы он получил, будет известно уже только после медицинского заключения. Равно как и причины, по которым произошел несчастный случай.

Напомним, что в апреле этого года в Екатеринбурге произошел еще один такой же случай - правда, в тот раз все закончилось трагедией. В открытую выгребную яму провалился маленький мальчик. Он не смог самостоятельно выбраться и из-за холодной воды скончался от переохлаждения. Тогда наказали квартального, на ответственности которого был данный люк.

Мальчика вытаскивали три бригады спасателей.Видео: пресс-служба МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дополнительные электропоезда «Ласточка» на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил начнут курсировать с 8 декабря
На Урале из-за аварии 11 жилых домов остались без питьевой воды
«Руки Вверх» летом выступят на стадионе «Екатеринбург-арена»
Стало известно, уволят ли врача, который помог подменить мочу виновника аварии на Малышева
Уральский художник обвинил известный бренд одежды в плагиате
Уралец отсудил у завода 90 тысяч за тугоухость, которую получил во время работы
Британские эксперты признали «Альфа-банк» «Банком года в России»
Расширят полосы и добавят кольцевых развязок: к 2022 году дорожники капитально отремонтируют трассу Пермь - Екатеринбург
Школьники Свердловской области вошли в реестр талантов страны
Свердловские онкологи удалили опухоль в желудке через миллиметровый разрез
«Сердце дрогнуло, когда пса сбила машина»: уральский Хатико, ждавший полгода хозяйку у дороги, нашел семью
Екатеринбург вошел в топ-5 городов, которые больше всего ностальгируют по «лихим девяностым»
Гордума Екатеринбурга одобрила исполнение бюджета 2019 года
В Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте
«Счастливые часы» на «Солнечной долине»
Уралец отсудил у чиновников 113 тысяч за колею на дороге