Уральский художник обвинил известный бренд одежды в плагиате

СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-03T13:24:54+03:00

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Екатеринбургский уличный художник Илья Мозги уличил известный бренд одежды в плагиате. Граффити «Эта надпись сделана нелегально» появилась в конце июня 2018 года на заборе рядом с Театром кукол на Мамина-Сибиряка и была приурочена к началу первого фестиваля «Карт-бланш».

- Очень приятно, что за пределами нашей страны интересуются уличным искусством России, но когда на этом пытаются заработать деньги, используя работы художников без их ведома, картина сгущается серыми вонючими тучами, - написал художник на своей странице в Instagram. - Cropp без разрешения присвоил мою работу, при этом у меня нет никакого желания, чтобы мое имя ассоциировалось с этим брендом. А уж тем более, с именем самоорганизованного фестиваля.

Фото: сайт магазина Cropp

На сайте интернет-магазина Cropp действительно есть такая куртка, она входит в новую коллекцию бренда. Ее стоимость - 4 799 рублей. До самой компании, чтобы они смогли прокомментировать ситуацию, «Комсомолке» дозвониться не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU