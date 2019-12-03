Уралец отсудил у завода 90 тысяч за тугоухость, которую получил во время работы
В Каменске-Уральском прокуратура решила проверить предприятие на соблюдение требований трудового законодательства. А поводом для этого послужила жалоба от местного жителя, который работал на этом предприятии больше 35 лет.
- В результате длительного и постоянного воздействия производственного шума мужчина «заработал» профессиональное заболевание - двухстороннюю нейросенсорную тугоухость, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Он на 10 % потерял трудоспособность.
При этом предприятие в рамках заключенного договора перечислило ему 10 тысяч в качестве единовременного пособия. Тогда прокурор обратился в суд с требованием о полной компенсации морального вреда. И тогда суд обязал предприятие выплатить мужчине еще 90 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU