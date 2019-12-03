Расширят полосы и добавят кольцевых развязок: к 2022 году дорожники капитально отремонтируют трассу Пермь - Екатеринбург

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-03T12:34:34+03:00

К 2022 году отремонтируют одну из главных трасс Урала. Фото: "Уралуправтодор"

Работы будут проходить в несколько этапов, расчистка территории начнется в ближайшее время

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На трассе Р-242 Пермь - Екатеринбург (участок возле Бисерти с 250 по 276 километры) начался капитальный ремонт. Он будет проходить в несколько этапов.

- На первом этапе (250-260 километры) сейчас ведется установка предупреждающих знаков. В местах производства строительно-монтажных работ будет ограничен скоростной режим, на участке выставят камеры фото- и видеофиксации нарушений, - рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.

Работы пройдут в несколько этапов. Фото: "Уралуправтодор"

Все работы будут проходить круглосуточно. В темное время суток используется дополнительное освещение. Уже в ближайшее время рабочие начнут разбирать обочины и расширять землю.

- Работы на этом участке, с ограничением движения, ориентировочно, начнутся весной 2020 года, - добавили в Уралуправтодоре.

К декабрю 2021 года участок трассы с 250 по 276 километры будет расширен до четырех полос, а между потоками установят бетонные ограждения. Для удобства на участке планируется добавить несколько кольцевых развязок. Обновленную трассу планируют сделать более комфортной и безопасной для водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU