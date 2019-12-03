2019-12-03T11:51:39+03:00
Общество

Школьники Свердловской области вошли в реестр талантов страны

Десятиклассники Настя Грехова и Захар Зюзев включены в государственный реестр одаренных детей, который ведет Образовательный Фонд «Талант и успех»
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Захар Зюзев призер конкурса-форума «Уральский характер»Захар Зюзев призер конкурса-форума «Уральский характер»
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Десятиклассники Настя Грехова и Захар Зюзев включены в государственный реестр одаренных детей, который ведет Образовательный Фонд «Талант и успех». Школьники с первого класса активно принимали участие и проявили себя в мероприятиях и конкурсах, проводимых Дворцом молодёжи.

В 2016 году, как победитель в индивидуальном зачете среди 5-6 классов, Настя была удостоена Губернаторской премии

В 2016 году, как победитель в индивидуальном зачете среди 5-6 классов, Настя была удостоена Губернаторской премии

Проект, запущенный Фондом «Талант и успех» в 2015 году, является ключевым элементом в системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. Попав в федеральный «список» ребенок может быть отобран на образовательные программы центра «Сириус» (Сочи), а также получить другие бонусы. Например, президентский грант при поступлении в вуз или колледж.

Свердловские школьники были отмечены за достижения в сфере краеведения. Учащаяся 10 класса школы №6 (Кушва) Настя Грехова – лауреат премии Главы городского округа в номинации «Образование», входила в число лидеров на Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество», Всероссийском конкурсе «Моя малая Родина», Всероссийских краеведческих чтениях юных краеведов-туристов и других мероприятиях федерального масштаба.

Настя Грехова в музее Зарядье

Настя Грехова в музее Зарядье

С первого класса школьница участвует в областном конкурсе «Юные знатоки Урала», который проводит отделение туризма и краеведения Дворца молодёжи. В 2016 году, как победитель в индивидуальном зачете среди 5-6 классов, была удостоена Губернаторской премии. В дальнейшем занималась исследованиями по направлениям «Лики многонационального Урала» и «Родословие». Имеет публикации в различных журналах: «Вестник науки и образования», «Наука, образование и культура», а также в сборнике материалов III Международной научно-практической конференции «Педагогическая наука: Теоретический и практический взгляд».

Настя – выпускница образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение, Образовательного центра «Сириус». Успешно прошла обучение по дополнительной образовательной программе для поддержки одаренных детей «Весенняя профильная школа», которую проводил УрФУ.

Захар победитель Уральской региональной археологической школьной конференции

Захар победитель Уральской региональной археологической школьной конференции

В портфеле достижений ученика 10 класса школы №18 (Полевской) Захара Зюзева – также победы в мероприятиях городского, регионального и всероссийского масштаба. Он является призером конкурса-форума «Уральский характер» (направление «Летопись родного края») и Всероссийской олимпиады по школьному краеведению; победителем Уральской региональной археологической школьной конференции, Всероссийского открытого конкурса юношеских исследовательских работ им. Вернадского, заочного этапа Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос». Школьник – активный участник социальных проектов, направленных на популяризацию археологии и археологических экспедиций, с 2014 года занимается в объединении «Юный археолог» Центра развития творчества им. Н.Е.Бобровой», принимает активное участие в деятельности школьного археологического музея, является членом Молодёжного клуба Русского Географического общества «Уральский следопыт».

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