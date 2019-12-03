Школьники Свердловской области вошли в реестр талантов страны

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-03T11:51:39+03:00

Десятиклассники Настя Грехова и Захар Зюзев включены в государственный реестр одаренных детей, который ведет Образовательный Фонд «Талант и успех»

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Десятиклассники Настя Грехова и Захар Зюзев включены в государственный реестр одаренных детей, который ведет Образовательный Фонд «Талант и успех». Школьники с первого класса активно принимали участие и проявили себя в мероприятиях и конкурсах, проводимых Дворцом молодёжи.

В 2016 году, как победитель в индивидуальном зачете среди 5-6 классов, Настя была удостоена Губернаторской премии

Проект, запущенный Фондом «Талант и успех» в 2015 году, является ключевым элементом в системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. Попав в федеральный «список» ребенок может быть отобран на образовательные программы центра «Сириус» (Сочи), а также получить другие бонусы. Например, президентский грант при поступлении в вуз или колледж.

Свердловские школьники были отмечены за достижения в сфере краеведения. Учащаяся 10 класса школы №6 (Кушва) Настя Грехова – лауреат премии Главы городского округа в номинации «Образование», входила в число лидеров на Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество», Всероссийском конкурсе «Моя малая Родина», Всероссийских краеведческих чтениях юных краеведов-туристов и других мероприятиях федерального масштаба.

Настя Грехова в музее Зарядье

С первого класса школьница участвует в областном конкурсе «Юные знатоки Урала», который проводит отделение туризма и краеведения Дворца молодёжи. В 2016 году, как победитель в индивидуальном зачете среди 5-6 классов, была удостоена Губернаторской премии. В дальнейшем занималась исследованиями по направлениям «Лики многонационального Урала» и «Родословие». Имеет публикации в различных журналах: «Вестник науки и образования», «Наука, образование и культура», а также в сборнике материалов III Международной научно-практической конференции «Педагогическая наука: Теоретический и практический взгляд».

Настя – выпускница образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение, Образовательного центра «Сириус». Успешно прошла обучение по дополнительной образовательной программе для поддержки одаренных детей «Весенняя профильная школа», которую проводил УрФУ.

Захар победитель Уральской региональной археологической школьной конференции

В портфеле достижений ученика 10 класса школы №18 (Полевской) Захара Зюзева – также победы в мероприятиях городского, регионального и всероссийского масштаба. Он является призером конкурса-форума «Уральский характер» (направление «Летопись родного края») и Всероссийской олимпиады по школьному краеведению; победителем Уральской региональной археологической школьной конференции, Всероссийского открытого конкурса юношеских исследовательских работ им. Вернадского, заочного этапа Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос». Школьник – активный участник социальных проектов, направленных на популяризацию археологии и археологических экспедиций, с 2014 года занимается в объединении «Юный археолог» Центра развития творчества им. Н.Е.Бобровой», принимает активное участие в деятельности школьного археологического музея, является членом Молодёжного клуба Русского Географического общества «Уральский следопыт».