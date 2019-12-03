2019-12-03T11:35:09+03:00
Общество

Свердловские онкологи удалили опухоль в желудке через миллиметровый разрез

Такая сложная операция проводилась впервые
Мария Трапезникова
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В первые сутки после операции пациент мог уже самостоятельно естьВ первые сутки после операции пациент мог уже самостоятельно естьФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Абдоминальные хирурги областного онкодиспансера провели сложнейшую операцию - они впервые удалили злокачественную опухоль в желудке совершенно новым способом. Они избавились от новообразований малоинвазивно - то есть через миллиметровые проколы. Тогда как в большинстве случаев такие операции делают полостным способом - через большие разрезы.

- У нашего пациента не было метастаз, поэтому мы рассмотрели возможность провести лапароскопическую операцию: через четыре небольших прокола не только удалили опухоль, орган, но и близлежащие лимфатические узлы, что позволяет снизить риск возникновения рецидива, - пояснил руководитель Центра абдоминальной хирургии областного онкодиспансера Вадим Голоднов.

Уже через несколько часов после операции пациента перевели в обычную палату. В первые сутки он мог самостоятельно пить воду - хотя обычно питание несколько дней дается внутривенно. Сейчас он уже выписан домой и возвращается к привычному образу жизни.

Такая операция стала возможна благодаря современному оборудованию. Так, в начале года хирургам поступили лапароскопические стойки с 3D-визуализацией, которые позволяют врачам более точно и эффективно проводить уже знакомые операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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