«Сердце дрогнуло, когда пса сбила машина»: уральский Хатико, ждавший полгода хозяйку у дороги, нашел семью

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-03T11:20:15+03:00

Его забрала к себе дочка женщину, у которой раньше жил Верный

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Настоящая семейная драма развернулась вокруг Хатико из Верхней Пышмы. Ранее мы писали о том, как пес по кличке Верный полгода ждал хозяйку на дороге и не давался в руки посторонним людям. Собака осталась одна в мае, когда его владелицу забрали с сердечным приступом на скорой. Больше домой женщина не возвращалась, а пес продолжал ждать. «Комсомольская правда» и волонтеры пытались найти ему новый дом, но недавно объявилась дочка его прошлой хозяйки.

- Как-то раз Верный играл с другой собакой на дороге, и ту сбила машина. Все случилось на глазах у дочери бывшей хозяйки пса. Ее это впечатлило, видимо сердце дрогнула, и она решила забрать собаку к себе, - рассказывает волонтер Анна Мурашова. – Сейчас они живут душа в душу, Верный привык к поводку и новому дому.

Все эти полгода за Верный жил во дворе дома вместе с кошками. Животных кормила соседка. Пенсионерка попыталась даже забрать пса к себе, но он сделал подкоп и через несколько дней вернулся к дому.

ИСТОЧНИК KP.RU