Екатеринбург вошел в топ-5 городов, которые больше всего ностальгируют по «лихим девяностым»

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-03T11:14:39+03:00

Однако у многих это время ассоциируется с бедностью, преступностью и алкоголизмом

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Екатеринбург вошел в пятерку городов, где жители больше всего ностальгируют по ушедшим 90-м - он оказался на четвертом месте. К таким выводам пришли аналитики из Zoom Market, проанализировав ответы людей из 27 городов РФ.

Респондентам задавали три простых вопроса: «С чем у вас ассоциируются девяностые годы?», «Вы скучаете по ним?», «Вы хотите, чтобы они вернулись?»

- У большинства (47%) девяностые годы ассоциируются с бедностью, у 34% - с организованной преступностью, у 16% - с алкоголизмом и наркоманией. И лишь у 2% - с возможностями, а у 1% - со свободой, - отметил Андрей Штыров, коммерческий директор агентства.

Оказалось, что только 3% из всех опрошенных россиян хотели бы, чтобы 90-е вернулись. На первом месте в рейтинге оказался Тольятти, за ним идут Пермь и Ростов-на-Дону. На четвертом месте - Екатеринбург, а замыкает пятерку - Самара.

Опрос проводился по методу личных интервью в 27 городах России. Общая выборка составила 3 240 человек. В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 35 до 73 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU