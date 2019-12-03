Гордума Екатеринбурга одобрила исполнение бюджета 2019 года

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-03T10:55:08+03:00

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На заседании Гордумы Екатеринбурга 3 декабря депутаты одобрили отчет об исполнении муниципального бюджета в 2019 году, а также корректировках, которые вносились в отчетный период.

Народные избранники решили, что администрация города и Гордума неплохо поработали в этом году, сделав акцент на процессе замены лифтов в жилых домах, отселению горожанах из ветхого и аварийного жилья.

На здравоохранение в 2019 году в Екатеринбурге потратили почти 2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU