Гордума Екатеринбурга одобрила исполнение бюджета 2019 года
Решили, что хорошо поработали
Бюджет исполнили неплохоФото: Алексей БУЛАТОВ
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На заседании Гордумы Екатеринбурга 3 декабря депутаты одобрили отчет об исполнении муниципального бюджета в 2019 году, а также корректировках, которые вносились в отчетный период.
Народные избранники решили, что администрация города и Гордума неплохо поработали в этом году, сделав акцент на процессе замены лифтов в жилых домах, отселению горожанах из ветхого и аварийного жилья.
На здравоохранение в 2019 году в Екатеринбурге потратили почти 2 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU