2019-12-03T10:55:08+03:00
Экономика

Гордума Екатеринбурга одобрила исполнение бюджета 2019 года

Решили, что хорошо поработали
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Бюджет исполнили неплохоБюджет исполнили неплохоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На заседании Гордумы Екатеринбурга 3 декабря депутаты одобрили отчет об исполнении муниципального бюджета в 2019 году, а также корректировках, которые вносились в отчетный период.

Народные избранники решили, что администрация города и Гордума неплохо поработали в этом году, сделав акцент на процессе замены лифтов в жилых домах, отселению горожанах из ветхого и аварийного жилья.

На здравоохранение в 2019 году в Екатеринбурге потратили почти 2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24