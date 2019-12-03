В Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-03T10:51:18+03:00

Четыре рубля выгоды пошли бы на обновление трамвайного и троллейбусного парков

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Радостная новость для всех, кто каждое утро ездит на работу на общественном транспорте - стоимость проезда в нем повышать до 32 рублей не будут. Администрация Екатеринбурга отказалась от этих планов, оставив уже привычную нам сумму - 28 рублей.

- У нас обсуждалось появление инвестнадбавки для обновления наземного городского транспорта. Для этого и планировалось «подтянуть» тариф до 32 рублей, - заявил глава города Александр Высокинкий во время заседания Гордумы. - На сегодняшний день это решение приостановлено.

Высокинский также заявил, что и в следующем году тариф не поменяется. И добавил, что администрация будет «тянуть своими силами». Затронул во время своего выступления глава города и тему единого тарифа «Екарты», отметив, что метро в него все-таки включат.

Напомним, что планы повысить проезд в общественном транспорте появились еще в мае этого года. Четыре рубля выгоды пошли бы на обновление трамвайного и троллейбусного парков.

ИСТОЧНИК KP.RU