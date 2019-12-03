«Счастливые часы» на «Солнечной долине»

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-03T10:44:10+03:00

Те, кто уже успел приобрести ски-пасс с подъемами или хочет кататься весь день, действует специальное предложение на прокат оборудования

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Горнолыжный курорт «Солнечная долина» успешно начал сезон одним из первых курортов в Челябинской области – 9 ноября - и уже успел войти в пятерку лучших в России*.

На курорте работают самые популярные горнолыжные трассы – трасса под кресельным подъемником, самая протяженная трасса (трасса «Солнечная), низ трассы «Известной», учебная трасса, детская трасса и учебный сноу-парк. Кроме катания на горных лыжах или сноуборде, гости успели оценить хаски-парк, конный центр, детскую тюбинговую трассу, тюбинг на льду, экскурсии на джипах и экстремальной технике (квадроциклы, питбайки). Ежедневно на «Солнечной долине» работает детский сад «Ёжевика», детский спортивный клуб «Федора Конюхова», где дети могут весело и активно провести время.

На «Солнечной долине» действует несколько акций: акция на уютные домик-шале, где могут разместиться 12 человек – при бронировании шале гости получают 2 часа в бане.

А среди недели действует еще несколько заманчивых акций!

Акция «Счастливые часы» позволяет кататься с понедельника по пятницу с 17:00 до 20:00 вместе с прокатом за 1200 рублей. Акция действует со 2 по 27 декабря 2019 года.

Также, те, кто уже успел приобрести ски-пасс с подъемами или хочет кататься весь день, действует специальное предложение на прокат оборудования (горные лыжи и сноуборд) – 500 рублей на весь день с понедельника по пятницу. Количество снаряжения ограничено, акция действует весь сезон. Следите за новостями и акциями «Солнечной долины» на сайте, а также в группах в социальных сетях: вконтакте, фейсбук, инстаграмм.

*по данным аналитического портала ТурСтат.