Уралец отсудил у чиновников 113 тысяч за колею на дороге

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-03T10:26:36+03:00

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В Сухом Логу автовладелец отсудил у чиновников и коммунальщиков больше 100 тысяч рублей за колею на дороге. В феврале этого года из-за нее его автомобиль занесло и выбросило через бордюр в кювет. Обошлось без жертв, но машина получила серьезные повреждения. Сумма ущерба составила 113,5 тысяч рублей.

- Путепровод, на котором произошла авария, состоит в Реестре муниципальной собственности и поставлен на баланс администрации ГО Сухой Лог, - рассказали в пресс-службе Облсуда. - Участок был передан на праве хозяйственного ведения МУП «Горкомхоз», который и занимается его обслуживанием.

Свердловчанин обратился в суд и потребовал возместить ему весь ущерб. Он полагал, что причиной ДТП стало плохое состояние дороги - колея была глубиной больше пяти сантиметров. С виновников он потребовал взыскать 138,5 тысяч рублей с учетом всех расходов.

Однако суд удовлетворил его требование лишь частично - мужчине выплатили только 113 тысяч рублей. Он с таким решением не согласился и пошел выше - в Свердловский областной суд, но и там ничего менять не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU