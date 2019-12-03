2019-12-03T10:09:23+03:00
Общество

Поднимите ваши лапки: Екатеринбург вошел в десятку самых кошачьих городов страны

В опросе приняли участие жители 22 городов РФ
Мария Трапезникова
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Екатеринбург оказался на 9 месте в рейтинге любителей кошекЕкатеринбург оказался на 9 месте в рейтинге любителей кошекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Всем любителям мягких лапок посвящается: Екатеринбург вошел в топ-10 самых кошачьих городов России. К такому выводу пришли аналитики из агентства Zoom Market, проанализировав больше 2,5 тысяч человек из 22 городов РФ.

- В опросе принимали участие только те, у кого есть домашние животные, - уточнили в пресс-службе агентства. - И выяснилось, что 66% россиян предпочитают заводить кошек, 29% - собак и лишь 5% - других домашних питомцев.

Самым «мурчащим» городом страны стала Астрахань, затем - Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Екатеринбург занял 9 место. А замкнул десятку лидеров Ростов-на-Дону.

Опрос проводился по методу личных интервью - в нем приняли участие 2 640 респондентов с домашними питомцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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