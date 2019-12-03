Решила помочь подруге: кольцовские таможенники поймали екатеринбурженку с пятью килограммами детских варежек
Кольцовские таможенники изъяли у екатеринбурженки 72 пары детских варежек, общим весом пять килограммов. Незадекларированный груз был в багаже пассажирки рейса Екатеринбург-Пекин.
Женщина сообщила, что ей нечего декларировать, и пошла по «зеленому» коридору. Однако в ее чемодане таможенники нашли партию детских варежек.
- Таможенникам женщина рассказала, что везет варежки по просьбе своей подруги, которая закупила товар в Китае, однако при получении выяснила, что все они сшиты с браком, - рассказывают в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Варежки оказались бракованными. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Подруга вызвалась вернуть бракованные варежки поставщикам в Пекин. Теперь ей грозит штраф – от половины до двукратной стоимости партии варежек. Ее стоимость определит экспертиза.
- При ввозе эти варежки должны были декларироваться. Если обнаружился брак, то предприниматель может вернуть товар обратно. Но для этого необходимо поместить партию под процедуру реэкспорта, подав декларацию на товар. В багаже через пассажирский пост вывозить без декларирования товарные партии запрещено, поскольку эти товары не являются товарами для личного пользования, - объясняет начальник таможенного поста Аэропорта Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.
Общий вес партии составил 5 килограммов. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Кстати, недавно мы делали материал, где рассказывали, какие необычные предметы изымали кольцовские таможенники в прошлом году.
ИСТОЧНИК KP.RU