Решила помочь подруге: кольцовские таможенники поймали екатеринбурженку с пятью килограммами детских варежек

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-03T09:56:09+03:00

Женщина везла эту партию в Китай, чтобы вернуть поставщику

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Кольцовские таможенники изъяли у екатеринбурженки 72 пары детских варежек, общим весом пять килограммов. Незадекларированный груз был в багаже пассажирки рейса Екатеринбург-Пекин.

Женщина сообщила, что ей нечего декларировать, и пошла по «зеленому» коридору. Однако в ее чемодане таможенники нашли партию детских варежек.

- Таможенникам женщина рассказала, что везет варежки по просьбе своей подруги, которая закупила товар в Китае, однако при получении выяснила, что все они сшиты с браком, - рассказывают в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Варежки оказались бракованными. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Подруга вызвалась вернуть бракованные варежки поставщикам в Пекин. Теперь ей грозит штраф – от половины до двукратной стоимости партии варежек. Ее стоимость определит экспертиза.

- При ввозе эти варежки должны были декларироваться. Если обнаружился брак, то предприниматель может вернуть товар обратно. Но для этого необходимо поместить партию под процедуру реэкспорта, подав декларацию на товар. В багаже через пассажирский пост вывозить без декларирования товарные партии запрещено, поскольку эти товары не являются товарами для личного пользования, - объясняет начальник таможенного поста Аэропорта Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.

Общий вес партии составил 5 килограммов. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Кстати, недавно мы делали материал, где рассказывали, какие необычные предметы изымали кольцовские таможенники в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU