Погрузка на Свердловской железной дороге за 11 месяцев выросла на 0,7%

СЕГОДНЯ 09:50 2019-12-03T09:50:42+03:00

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По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге за январь-ноябрь 2019 года составила 129,1 млн тонн, что на 0,7% выше аналогичного периода предыдущего года. За одиннадцать месяцев на СвЖД погружено:

· нефти и нефтепродуктов –36,8 млн тонн (-3,8% к январю–ноябрю 2018 года);

· строительных грузов – 21,02 млн тонн (+10,8%);

· черных металлов – 9,5 млн тонн (-0,6%);

· лома черных металлов – 2,2 млн тонн (-10,5%);

· руды железной и марганцевой – 11,1 млн тонн (-1,9%);

· химических и минеральных удобрений – 13,9 млн тонн (+5,6%);

· промышленного сырья и формовочных материалов – 10,5 млн тонн (-3,4%);

· цемента – 3 млн тонн (+9,3%);

· лесных грузов – 2,2 млн тонн (+2,4%);

· руды цветной и серного сырья – 5,7 млн тонн (-5,7%);

· химикатов и соды – 3,2 млн тонн (-6,3%);

· кокса –2,1 млн тонн (+4,6%).

Грузооборот с начала 2019 года составил 187,6 млрд тарифных тонно-км (-0,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии 242,5 млрд тонно-км

(-1,3%).

В ноябре погрузка на Свердловской железной дороге, по оперативным данным, составила 11,3 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за ноябрь снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,3% и составил 16,99 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 3,8% и составил 21,9 млрд тонно-км.

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в ноябре 2019 года составила 105,5 млн тонн, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за ноябрь 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3% и составил 213,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 3,4% и составил 271,6 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-ноябрь 2019 года, по оперативным данным, составила 1 млрд 171,5 млн тонн, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2019 года составил 2382,6 млрд тарифных тонно-км (+0,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3028,4 млрд тонно-км (+0,3%).