В «Облкоммунэнерго» появилась 16 передвижная электролаборотория

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-03T09:47:39+03:00

На ее приобретение выделили 8,8 млн. рублей в рамках инвестиционной программы предприятия

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Новая мобильная электролаборатория пополнила парк спецтехники энергокомпании - на ее приобретение выделили 8,8 млн. рублей в рамках инвестиционной программы предприятия. Машина укомплектована современным оборудованием, которое позволяет оперативно выявлять повреждения кабельных линий напряжением 0,4- 35 кВ, – это цифровой рефлектометр и оснащение для безпрожигово метода Art Reflection. Изучить новую технику приехали специалисты асбестовского территориального подразделения, куда и отправится лаборатория.

- В Асбесте старая лаборатория часто нуждалась в ремонте, поэтому приобрели новую технику. Кроме этого подразделение расширяется - сейчас в его составе вошел Рефтинский участок. А 70% успеха в ликвидации технологического нарушения в сетях зависит от того, насколько быстро удается обнаружить место повреждения. Лаборатория поможет нашим коллегам оперативно найти участок повреждения и восстановить электроснабжение потребителей, - рассказал начальник службы изоляции и защиты от перенапряжения АО «Облкоммунэнерго» Анатолий Магаськин.

Помимо передвижной электролаборатории, парк спецтехники пополнили автокран, бурильно-крановая установка, дизельный генератор и кран-манипулятор 3в1 - по инвестпрограмме закупили 35 единиц автотранспорта на сумму 75,8 млн. рублей. Новые машины отправились в Нижнетагильское, Артемовское, Алапаевское, Первоуральское, Пелымское и Новоуральское подразделения «Облкоммунэнерго».