2019-12-03T09:12:12+03:00
Происшествия

В центре Екатеринбурга произошла массовая авария: один человек в больнице

На перекрестке Шейкана - Челюскинцев столкнулись три легковушки
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Сегодня утром в центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Шейкмана - Челюскинцев, произошла серьезная авария с участием сразу трех автомобилей. По предварительным данным, пострадал только один человек.

- На участке столкнулись три легковушки - Mazda, Skoda и Range Rover. В результате столкновения пострадала женщина-водитель автомобиля Mazda. Ее госпитализировали в больницу, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В центре Екатеринбурга столкнулись сразу три легковушки.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства аварии. Подробнее обещали прокомментировать позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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