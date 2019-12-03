В центре Екатеринбурга произошла массовая авария: один человек в больнице

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-03T09:12:12+03:00

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Сегодня утром в центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Шейкмана - Челюскинцев, произошла серьезная авария с участием сразу трех автомобилей. По предварительным данным, пострадал только один человек.

- На участке столкнулись три легковушки - Mazda, Skoda и Range Rover. В результате столкновения пострадала женщина-водитель автомобиля Mazda. Ее госпитализировали в больницу, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В центре Екатеринбурга столкнулись сразу три легковушки.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства аварии. Подробнее обещали прокомментировать позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU