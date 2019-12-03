В центре Екатеринбурга произошла массовая авария: один человек в больнице
Сегодня утром в центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Шейкмана - Челюскинцев, произошла серьезная авария с участием сразу трех автомобилей. По предварительным данным, пострадал только один человек.
- На участке столкнулись три легковушки - Mazda, Skoda и Range Rover. В результате столкновения пострадала женщина-водитель автомобиля Mazda. Ее госпитализировали в больницу, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
В центре Екатеринбурга столкнулись сразу три легковушки.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства аварии. Подробнее обещали прокомментировать позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU